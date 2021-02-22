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أسباب ارتفاع نشاط مستحضرات الصيدلة والطوب والأسمنت فى ديسمبر.. انفوجراف

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:00 ص
أسباب ارتفاع نشاط مستحضرات الصيدلة والطوب والأسمنت فى ديسمبر.. انفوجراف الكحول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2020، حيث ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" بنسبة 2٪، وسجل 99.15 خلال شهر ديسمبر الماضي "أولي" مقابل 97.23 خلال شهر نوفمبر الماضي "نهائي".

ونشر جهاز الإحصاء، بالإنفو جراف الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر الماضي والأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه القطاعات، وهى صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية لتسجل 121.76 مقارنة بـ118.44 في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت 2.8%، وذلك نتيجة زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

صناعة المستحضرات الصيدلانية
صناعة المستحضرات الصيدلانية

وأوضح الإنفو جراف، أن الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية "طوب وزجاج وأسمنت" بلغ 89.26 في ديسمبر مقابل 83.67 في نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 6.7٪، نتيجة زيادة الطلب على مواد البناء.

صناعة منتجات المعادن
صناعة منتجات المعادن

ويعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، مؤشر قصير المدى يظهر التغيرات التي تحدث في قيم إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مقارنة بشهر سنة الأساس "2012/2013".


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صيدلة

كورونا

اسمنت

اخبار الاقتصاد

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