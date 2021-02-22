أخبار مصر.. تخفيضات تصل إلى 35% على 15 سلعة بمعارض أهلا رمضان

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان وزير التموين تخفيضات تصل إلى 35% على 15 سلعة بمعارض أهلا رمضان، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر



غرامة 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة عقوبة إلقاء القمامة بالمجارى المائية



شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى فى الإجتماع المنعقد بخصوص المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وعدد من قيادات الوزارات ومحافظة البحيرة.

وزيرة الصحة تصل الأقصر لتفقد المستشفيات بمنظومة التأمين الصحى.. صور



استقبل منذ قليل المستشار مصطفى اللهم محافظة الأقصر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكاني، والمتحدث الرسمى للوزارة ، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى انطلقت فى محافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.





وحدات سكنية كاملة التشطيب خلف سور مجرى العيون ضمن مشروع التطوير



رصد "اليوم السابع" مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بمصر القديمة، ونسب التنفيذ التي تم تنفيذها حتى الآن، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 95 فدانا، يشمل محورين "الترفيهى والخدمى"، فيتم تنفيذ 70 عمارة سكنية خلف سور مجرى العيون، بالإضافة إلى المحور الترفيهى الذى يشمل عددا من الكافيهات واستوديوهات فندقية ومطاعم مختلفة وأسواق تضم المنتجات المصرية ومسرح وسينمات وغيرها من الخدمات.





الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد.. أمطار وثلوج ببعض المناطق



كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» إن «درجات الحرارة ارتفعت تدريجيا الأيام الماضية لتتراوح ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، مع استمرار انخفاضها خلال ساعات الليل لتصل إلى 7 درجات وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض غرب البلاد لحالة من عدم الاستقرار تتمثل في أمطار على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية.





ظهور الشمس وتعامدها على وجه الملك رمسيس يؤكد مجد جدودك وبلادك.. وآثار "أبو سمبل" تلغي الاحتفال بالظاهرة وتشدد على الإجراءات الاحترازية.. وألمانى يقدم عزفا موسيقيا عالميا أمام المعبد.. فيديو وصور



عانقت آشعة الشمس وجه تمثال الملك رمسيس الثانى أثناء جلوسه بقدس الأقداس داخل معبده الكبير في "أبوسمبل"، وهى الظاهرة الفرعونية الفريدة التى تتكرر فى 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

ظهور الشمس

وتتسلل آشعة الشمس داخل المعبد، وصولا لـ قدس الأقداس والذى يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته، والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح، والجدير بالذكر أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح"، الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.





ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين



استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2397 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14160 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4426 نقطة.

وزير التموين: تخفيضات تصل إلى 35% على 15 سلعة بمعارض أهلا رمضان.. صور



أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض اهلا رمضان سوف تنتشر بالمحافظات كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35 %، مشيرا إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض فى معارض أهلا رمضان هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.





الأرصاد: ذروة موجة التقلبات غدا والبلاد تشهد أمطارأ غزيرة ورعدية وقطرات ثلج



كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء فى ظل الفرق الكبير فى درجات الحرارة العظمى والصغرى والذى يصل ل 10 درجات مئوية.





الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت زيادة فى العائد بالدولار بنسبة 4.5 %



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الملاحة في قناة السويس سواء بالاتصال أو باللقاء، مضيفا: "الرئيس طمنا خلال لقاء أمس عن حركة الملاحة والتوقعات خلال عام 2021".

5 نجوم يراهن عليهم الأهلي لصناعة الفارق أمام سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا



يدخل الأهلي مواجهة صعبة عندما يلاقي سيمبا التنزانيا غد الثلاثاء على ملعبه ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، باعتبار أن بطل تنزنيا من أقوى المنافسين للأهلي على الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





غدا.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2021



قالت وزارة المالية إنه اعتبارًا من غد الثلاثاء، سيتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن شهر فبراير الجاري، وذلك علي مدار 4 أيام، من خلال صرف رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة خدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

الحلال والحرام فى تنظيم النسل أحدث دراسة لمركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير.. الإنجاب وتنظيم الأسرة قضية قديمة فى التراث.. كيف تعامل العلماء مع حديث "إنى مباهٍ بكم الأمم".. وقصة الغزالى والعزل



كانت النعمة التى أنعم الله بها على الرسالة المحمدية، هى الفقه والتفسير، والاجتهاد والتجديد، وهو ما حاول النبى، محمد صلى الله عليه وسلم، التأكيد عليه، فكان الإسلام فى وقت نزل الوحى على النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، خروجًا للناس من الظلمات إلى النور، رسالة متقدمة على عصرها فيما تقدمه مقارنة بسياسات وتقاليد العصر الذى نزلت فيه الدعوة، وكان لاختلاف الآراء الفقهية، والتأويلات المختلفة للآيات والأحاديث النبوية ميزة للإسلام على غيره من الأديان الإبراهيمية.

الحكومة تنفى اقتصار تطوير القرى على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك"



نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك".

رئيس الزمالك لليوم السابع: أغلقنا صفحة أزمة الطيران ونركز فى لقاء تونجيث



حرص اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول بالسنغال، على طمأنة الجماهير البيضاء على أحوال الفريق بعد أزمة الطيران التى حدثت للبعثة خلال توجهها إلى السنغال من أجل مواجهة فريق تونجيث فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

"مركز معلومات الوزراء" يطلق تطبيقًا جديدًا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)..يشمل تسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة.. ورصد لأسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالمية.. ومتابعة مستمرة لأهم مقالات الرأى



أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء تطبيقًا جديدًا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يُتيح المركز من خلاله البيانات والمعلومات المُحدّثة من مصادرها المتنوعة، لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، بتغطية ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلًا عن أسعار السلع محليًا وعالميًا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.

معجزة تتكرر منذ 3200 سنة..استمرار الاحتفال بتعامد الشمس فى أبي سمبل (لايف)



بث اليوم السابع فيديو لايف جديد من داخل معابد أبي سمبل جنوب مصر، تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس في معبده الكبير.

المسرح الجامعى فى أول صالونات مركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير



يعقد مركز اليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير أولى ندوات صالونه الثقافي تحت عنوان "المسرح الجامعي.. صناعة القوة الناعمة ودعم مسيرة التنوير" بحضور كوكبة من أعلام المسرح ونجومه.

الصحة : 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى تصل مساء اليوم للقاهرة



كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسلم مصر مساء اليوم بمطار القاهرة شحنة جديدة من لقاح كورونا الصينى بواقع 300 ألف جرعة كهدية من الصين للقاهرة.

الكهرباء: 175 مليون جنيه لتطوير شبكات 145 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة



أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً.

موسيماني: الأهلى جاهز لمواجهة سيمبا غداً.. ونسعى لحسم التأهل مبكرًا



أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن فريق سيمبا التنزانى قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.