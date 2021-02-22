أخبار البورصة اليوم الاثنين 22-2-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 22-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

إيقاف تداول 17 شركة



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الأهرام للطباعة والتغليف، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك الكويت الوطني-مصر، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بي انفستمنتس القابضة، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 4.8 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 774.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.2 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.94%، والعرب على 5.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 44.1 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4429 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3437 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 45.9 ألف سهم، 153.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 859.8 ألف سهم، 338.8 ألف سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي.

بنك قناة السويس



أعلن بنك قناة السويس، تحقيق صافي أرباح بلغ 601.66 مليون جنيه عام 2020، مقابل أرباح بلغت 542.2 مليون جنيه في العام السابق له، بنسبة نمو 11%، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.55 مليار جنيه مقارنة بصافي دخل بلغ 1.24 مليار جنيه في 2019.

النصر للأعمال المدنية



تحولت شركة النصر للأعمال المدنية، للخسائر وبلغت 27.02 مليون جنيه عام 2020، مقابل 42.37 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق له 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 179.94 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 273.05 مليون جنيه خلال 2019.

أرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، انخفاض الأرباح في العام المالي 2020 جاء نتيجة أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه انخفاض إيرادات التشغيل، وكذلك تم عمل مخصصات لمواجهة الخسائر المتوقعة والمطالبات القضائية والديون المشكوك في تحصيلها، هذا ما أدى إلى انخفاض الربح عن الفترة المقارنة.

مرسيليا



أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اختلاف إجمالي الأرباح في المؤشرات المجمعة عن الفترة المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والمعلن عنها في الفترة المقارنة بمبلغ 12.12 مليون جنيه، والمؤشرات المرسلة بمبلغ 9.94 مليون جنيه.