3 قتلى ومصابان فى تفجير عبوة ناسفة بسيارة للشرطة الأفغانية شمال كابول

كتب أحمد عرفة

سقط 3 قتلى ومصابان في تفجير عبوة ناسفة في سيارة للشرطة الأفغانية شمالي العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أفاد مسؤولون محليون فى أفغانستان، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح، إثر وقوع انفجار استهدف سيارة فى إقليم "هلمند" جنوبى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المسؤولين - الذين لم تسمهم - قولهم: إن الانفجار وقع في حوالي الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) في مدينة "لشكر كاه" عاصمة الإقليم، مشيرين إلى وجود مدنيين بين المصابين.