وزير النقل يوجه بسرعة تركيب بوابات إلكترونية على مداخل محطات السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

طالب المهندس كامل الوزير وزير النقل بسرعة تركيب بوابات إلكترونية بمداخل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تركيب بوابات إلكترونية على مداخل المحطات لإحكام السيطرة على التذاكر ومنع التهرب منها.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يشمل تركيب البوابات الإلكترونية فى 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى تشمل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية.

وأضافت المصادر أن المشروع سيشمل فى المرحلة الثانية 16 محطة رئيسية على رأسها محطات طنطا والمنيا وبنى سويف وأسيوط ونجع حمادى وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، على أن يتم تعميمه تباعا على باقى المحطات من أجل إحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة "التزويغ" من التذاكر.

وأوضحت المصادر أنه سيتم البدء بالمحطات الأكثر كثافة ركاب مثل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، حيث سيتم تركيب البوابات على مداخل ومخارج أرصفتها ضمن المرحلة الأولى من المشروع باعتبارها الأكثر كثافة ركاب على مستوى محطات الجمهورية.

وأكدت المصادر أن هذه البوابات ستمنع عبور أى راكب فى اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو ابليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت، حيث ستكون مماثلة للبوابات الإلكترونية الموجودة بمحطات مترو الأنفاق.