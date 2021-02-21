وأضاف التميمي أن الزيادة المسجلة تنذر بالخطر، مشيرا إلى أن الفرق الصحية ستبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات اللجنة العليا بفرض الغرامات على المخالفين.

وتابع أن الزيادة في الإصابات ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في النظام الصحي العراقي، مبينا أن الوزارة تمتلك الإمكانيات والقدرة على عمليات التشخيص وتوفير العلاج.. وقال إن لدينا 316 حالة حرجة مصابة ب‍فيروس كورونا.