اليوم السابع
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وزير الري يعلن انتهاء 90% من سحارة شادر عزام ببورسعيد بتكلفة 117 مليون جنيه

الأحد، 21 فبراير 2021 03:08 م
وزير الري يعلن انتهاء 90% من سحارة شادر عزام ببورسعيد بتكلفة 117 مليون جنيه أعمال إنشاء سحارة مصرف شادر عزام
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه جرى إنتهاء 90 % من أعمال إنشاء سحارة مصرف شادر عزام أسفل مصرف بحر البقر بمحافظة بورسعيد بتكلفة 117 مليون جنيه. 

وأشار وزير الرى، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء السحارة، إلى أنها تضم 3 وحدات ، وتصرف المحطة الواحدة 2 متر مكعب فى الثانية ،  بإجمالى 170 ألف متر مكعب يوميًا ، ومن المتوقع افتتاحها فى شهر أبريل من العام الجاري

وتفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياة صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام ، بطاقة استيعابية 5 مليون م3 يوم ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى الحالى لإنشاء المحطة، والتى سوف تساهم فى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 مليون م3 يوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة ، لزراعة 400 ألف فدان، واستخدامها فى المشروعات التنموية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال تفقده محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام، أنه تم الانتهاء من 70% من أعمال إنشاء المحطة، وجارى الانتهاء من باقى الأعمال قريبا، تمهيدا لبدء التشغيل، لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التى تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة ، وتخدم خطط التوسعات التى تستهدفها المحافظة فى كافة المجالات.

يذكر أن تلك المحطة ستؤدى إلى تحويل مسار مصرف بحر البقر ، فبدلًا من إلقاءه فى البحيرة سيجرى معالجته فى المحطة ، وبالتالى إنقاذ البحيرة من المخلفات والملوثات ، مما سيكون له تأثير إيجابى على الحفاظ وتنمية الثروة السمكية وعودة البحيرة إلى عهدها الذهبى وأفضل مما كانت عليه ، فضلًا عن استخدام المياه الناتجة عن المحطة للاستفادة منها فى مجالات مختلفة منها استصلاح الأراضى الصحراوية .
 
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