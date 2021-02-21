وزير الري يعلن إقامة مشروعات سياحية بمنطقة بوغاز الجميل 1 غرب بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور محمد عبدالعاطي ، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه سيجرى إقامة مشروعات سياحية بمنطقة بوغاز الجميل 1 غرب بورسعيد.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرى، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه عقب افتتاح حاجزين بمنطقة بوغاز الجميل 1 بهدف حماية الشواطئ من التآكل ، أدى إلى اكتساب 900 ألف متر مربع، سيجرى استثمارها لخلق فرص عمل من خلال مشروعات سياحية صغيرة وخدمية لأهل بورسعيد ، مثل " إنشاء كافيهات ومطاعم " ، لافتا إلى أن الحاجزين تكلفا 45 مليون جنيه.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الري : تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1 ، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد ، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه ، ومحطة شادر عزام .