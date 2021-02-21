وزير الرى يتفقد أكبر محطة معالجة صرف بأفريقيا فى بورسعيد بـ490 مليون جنيه.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والمواد المائية، أعمال إنشاء محطة معالجة صرف بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، أنه من المتوقع افتتاح محطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية بمحافظة بورسعيد فى شهر يوليو من العام الجارى بتكلفة 490 مليون جنيه، والتى ستكون أكبر محطة معالجة فى قارة أفريقيا.

وأشار الوزير، إلى أن المحطة تضم 7 وحدات، وتصرف المحطة الواحدة 11 مترا مكعبا فى الثانية، بإجمالى 5 ملايين متر مكعب يوميًا، بتكلفة 490 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ حوالى 70% من المحطة، ومن المتوقع افتتاحها فى شهر يوليو من العام الجاري.

وأوضح أن تلك المحطة ستؤدى إلى تحويل مسار مصرف بحر البقر، فبدلًا من إلقائه فى البحيرة سيجرى معالجته فى المحطة، وبالتالى إنقاذ البحيرة من المخلفات والملوثات، مما سيكون له تأثير إيجابى على الحفاظ وتنمية الثروة السمكية وعودة البحيرة إلى عهدها الذهبى وأفضل مما كانت عليه، فضلًا عن استخدام المياه الناتجة عن المحطة للاستفادة منها فى مجالات مختلفة منها استصلاح الأراضى الصحراوية.



