اليوم السابع
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وزير الخارجية الإماراتى: معرض "آيدكس 2021" تجمع عالمى لمستقبل يسوده التفاؤل

الأحد، 21 فبراير 2021 04:53 م
وزير الخارجية الإماراتى: معرض "آيدكس 2021" تجمع عالمى لمستقبل يسوده التفاؤل وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن معرض "آيدكس 2021" يعد تجمعا عالميا بارزا من أجل مستقبل يسوده التفاؤل والأمل للبشرية .. مشيرا إلى أن الإمارات ومن خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر في العالم بسبب جائحة "كوفيد -19"، تؤكد أهمية العمل يدا بيد من أجل المضي قدما في مسار التعافي من الجائحة ومعالجة آثارها وضرورة تكاتف وتآزر مختلف دول العالم من أجل تحقيق هذا الهدف.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الجولة التي قام بها الشيخ عبد الله بن زايد في معرض "آيدكس 2021" الذي افتتح أعماله اليوم الأحد وتفقد خلالها عددا من أجنحة الشركات الإماراتية والخليجية والدولية المشاركة والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية وتكنولوجياته المختلفة.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالتطور المستمر في "آيدكس 2021" الذي يعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في المجالات الدفاعية والتكنولوجيات العسكرية المرتبطة بها على مستوى العالم .. لافتا إلى أنه يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية.


الإمارات

عبد الله بن زايد

وزير الخارجية الإماراتى

آيدكس 2021

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