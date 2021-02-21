ننشر صور عامل الإسماعيلية ضحية صديقه.. قتله بسبب 500 جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، صور سامى محمد السمان، 30 عامًا، عامل بأحدة مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، والذى لقى مصرعة على يد صديقه، الذى وضع له السم فى "الجاتوه"، وهو ما أدى إلى مصرعة، بعد نقلة إلى مستشفى الصدر، وتبين من التحريات قيام قيام صديقة 22 عام، بوضع له السم فى قطعة جاتوه والتى أنهت حياته بسبب مطالبته له بمبلغ مالى كان قد اقترضه منه قيمته 500 جنيه.

وقال والد الضحية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن نجله متزوج وله طفلين، ولد 5 سنوات وبنت 3 أعوام، وكان يعمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في الإسماعيلية.

وعقب ضبط القاتل، ويدعى "السيد.ن.ع" يبلغ 22 عامًا، تبين أنه صديق الضحية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بمقهى بالموقف العمومى بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجنى عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان قد تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع " سامى محمد السمان"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية والعميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجنى عليه وأحد أصدقائه بسبب 500 جنيه، دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائى لهوية الجانى، وتبين أنه زميل للمجنى عليه فى العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد المراكبى ومحمد النجار ومروان منصور، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه

سامى عامل الإسماعيلية ضحية صديقه