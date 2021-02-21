نفوق جماعى لـ"حيتان" نادرة دفعتها الأمواج على شواطئ جزيرة إندونيسية.. فيديو

كتب محمد شعلان

تجمع سكان جزيرة مادورا في اندونيسيا على أحد شواطئ الجزيرة، لمحاولة إنقاذ حيتان من فصائل الطيار قصير الزعانف، بعد أن دفعتها الأمواج على الشواطئ، وتسببت الأمواج في دفع العشرات من الحيتان، ونفق منها حوالي 46 حوتا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعة جاوة، في جنوح جماعي لا يُعرف سببه، بينما حاول الأهالي إنقاذ الباقى من الحيتان.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "يورو نيوز"، محاولة السكان تحريك الحيتان التي ما زالت على قيد الحياة وإعادتها للمياه للحفاظ على هذه النوعية النادرة من الحيتان، وتمكنت فرق الإنقاذ بمساعدة سكان الجزيرة من إنقاذ ثلاثة حيتان منها فقط، كما تمكن متطوعون من دفع حيتان أخرى إلى البحر على شاطئ مودونغ، في مقاطعة جاوة الشرقية.



ظاهرة نفوق الحيتان



محاولة تحريك الحيتان للمياه

وفى وقت سابق، أنقذ السكان المحليون في جزيرة أوركنى الاسكتلندية حوتا قاتلا يبلغ طوله 11 قدمًا بعد أن تقطعت به السبل على شاطئ في جزيرة أوركنى الاسكتلندية، عن طريق إرجاعه إلى البحر مرة أخرى، بعد أن تقطعت به السبل، حيث تمكنوا من محاولة إنعاشه مرة أخرى وارجاعه إلى البحر.



نفوق الحيتان على شواطئ جزيرة اندونيسيا



نفوق الحيتان فى اندونيسيا

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن السكان المحليين فى الجزيرة اندفعوا قبالة الساحل الشمالي الشرقى لأسكتلندا، لمساعدة الحيوان وتمكنوا من إعادة رجوعه إلى البحر بنجاح والذى يزيد طوله قليلاً عن 11 قدمًا أى حوالى 3.4 أمتار، حيث لم يكن قويًا بما يكفي للسباحة مرة أخرى في البحر.

وكان دان جارفيس مسئول تطوير الرعاية الاجتماعية والدعم الميداني بإحدى المؤسسات الخيرية، قاد فريقًا من الإنقاذ البحرى للغواصين البريطانيين لمساعدة السكان في الجزيرة فى مهمة إنعاش الحوت، حيث صُدم الفريق عندما اكتشف أنه حوتا من نوع أوركا حيث تم الإبلاغ عنه في البداية على أنه دولفين.