نائب محافظ قنا يتابع أعمال التدبيش بترعة الصماصمة.. صور

قنا صابر سعيد

اطلع حازم عمر نائب محافظ قنا، على أعمال التدبيش والتبطين التى يجرى تنفيذها بترعة الصماصمة بقرية بهجورة بمدينة نجع حمادى رافقه خلال جولته مسئولى الوحدة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح عمر أن المشروع يشمل تدبيش جوانب الترعة بطول 1700 م بهدف الحفاظ على نظافتها وحمايتها من الانهيارات مما يساهم فى زيادة القدرة الاستيعابية لها وضمان عدم حدوث أى تسريبات للمياه الموجودة داخل المجرى الامر الذى يساعد على استغلال تلك الكميات على النحو المرجو سواء فى اغراض الزراعة أو الشرب.

وشدد عمر، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع القومى لتأهيل الترع الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما له من عائد على تحسين حالة الري، وزيادة الإنتاجية وتقليص نسبة التلوث نتيجة انسياب المياه دون معوقات فضلا عن دوره فى تحسين المظهر الحضارى للبيئة المحيطة موجها مسئولى الوحدة المحلية بضرورة التنسيق مع مسئولى الرى لرفع مخلفات أعمال التدبيش اولا بأول حتى لا تعيق حركة السير امام المارة أو السيارات.

كما قام حازم عمر نائب محافظ قنا بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الخدمية بقريتى بهجورة والسلامية بنجع حمادى لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل نائب المحافظ جولته بزيارة مجمع الخدمات بقرية بهجورة حيث قام بزيارة للوحدة الصحية متفقدا قسم الاستقبال وطب الأسرة والصيدلية للوقوف على مستوى تقديم الخدمات الصحية على النحو المطلوب للمواطنين وكذا التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمترددين مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع عمر جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية للقرية حيث تابع سير العمر بالمركز التكنولوجى ومكتب خدمة المواطنين وهنا استمع نائب المحافظ إلى عدد من المطالب التى قدمها أهالى القرية والتى وعد بدراستها وحلها مع الجهات المعنية

واختتم نائب المحافظ جولته بالمرور على مبنى الوحدة المحلية لقرية السلامية موجها مسئولى الوحدة بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة ومراجعة أعمال الإنارة والتمهيد الخاصة بالطرق الداخلية وكذا عمل لقاءات دورية للمواطنين بهدف الاستماع إلى شكواهم باعتبار المواطن شريك أساسى فى تنفيذ خطط التنمية التى تنفذها الدولة .

وعلى جانب آخر، تابع حازم عمر نائب محافظ قنا أعمال التمهيد والتسوية التى يجرى تنفيذها بشوارع مدينة الأمل بمدينة نجع حمادى رافقه خلال جولته الاستاذ طلعت عبد الشافى نائب رئيس مجلس المدينة ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مدينة الأمل ومسئولى التخطيط العمرانى بالمحافظة .

وأوضح عمر أنه يجرى فتح وتسوية شوارع قطعة أرض المجاورة الأولى بمساحة 252 فدان تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستفيدين مضيفا إنه تم تثبيت النقاط المساحية الثابتة للمدينة وعمل الميزانية الشبكية وتوقيع الشوارع الرئيسية والفرعية للمخطط التفصيلى على أرض الواقع .

يذكر أن المدينة مقامة على مساحة 1539 فدان وقد تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لها حيث تم تقسيم المدينة إلى 4 مجمعات تضم 14 الف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة فضلا عن مناطق للخدمات ( التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – مسطحات خضراء) ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.



نائب محافظ قنا يتفقد عدد من المؤسسات الخدمية بقريتيّ بهجورة والسلامية بنجع حماد