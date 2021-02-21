"مياه القناة": إصلاح كسر الخط الرئيسي لمياه الشرب بالسويس.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال انشاء خط الطرد 12 بوصة من مادة البولي إيثيلين وبطول بطول حوالي 30 متر لعدد 2 طلمبة للمياه العكرة والتى تبلغ قدرة الطلمبة الواحدة 110 ل/ ث والخاصة بمحطة أبوعارف القديمة بمحافظة السويس، لتغذية منتظمة لوحدتي مياه الشرب Urtlafirtlation بالمحطة بطاقة تصميمية 10الاف م3 يوم لزيادة انتاج محطة أبوعارف القديمة من مياه الشرب والتى تبلغ طاقتها التصميمة 17 الف م3 يوم لخدمة المواطنين فى مناطق "الألبان القديمة، البر الغربى، عمر بن الخطاب، كفرحودة".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن ذلك يأتى ذلك فى إطار سياسة شركة "مياه القناة" والاستجابة السريعة للتعامل إلى أهمية رفع كفاءة وتحسين الشبكات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والارتقاء بخدمات مياه الشرب ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بها على مستوى محافظات القناة الثلاثة .

كما تابع رئيس شركة "مياه القناة"، أعمال أصلاح الكسر بخط 400 مم بمنطقة أبو عارف والمغذى لمناطق عمر بن الخطاب والألبان القديمة وأبو عارف وعزبة فريد طحيمر بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس ومتابعة مسئولى التشغيل والصيانة بالقطاع .

ووجه رئيس شركة "مياه القناة"، بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة لعدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه لفترة طويلة، وتم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع فى اطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الاعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.



















