اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو عن توريد لقاح كورونا لدمشق: كانت روسيا وستظل تساعد سوريا

الأحد، 21 فبراير 2021 09:09 م
موسكو عن توريد لقاح كورونا لدمشق: كانت روسيا وستظل تساعد سوريا بيسكوف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف على تقارير إعلامية حول إمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا إلى سوريا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: كانت روسيا وستظل تساعد سوريا، دون أن يخوض في تفاصيل الموضوع.

 

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لا تخفي نيتها في دعم أوكرانيا لبناء قدراتها الهجومية على الرغم من أنه لا يوجد أي تهديد على كييف.

 

وقال بيسكوف -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن "الولايات المتحدة لا تخفي عزمها الثابت على تقديم مساعدة شاملة لأوكرانيا في تعزيز إمكاناتها الهجومية وقدراتها العسكرية ومثل هذه المساعدة من أمريكا تصل إلى أوكرانيا".

 


بيسكوف

روسيا

سوريا

سبوتنيك

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة