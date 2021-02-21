مصر على الخريطة العالمية للتنقيب عن الذهب.. اعرف التفاصيل

كتبت – مروة الغول

جاءت عملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثم توقيع عقود التنقيب ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار التعديني وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى للتنقيب عن الذهب وجذب شركات التعدين العالمية والمصرية، وتأتي تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأن النجاح الذى حققته تلك المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله بأنها أعطت دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومى فى ظل الزخم والدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه وفيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بعمليات التنقيب عن الذهب والتي كانت كالتالى..

- مارس 2020 طرح المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية، بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية.



- نوفمبر 2020الإعلان عن فوز 11 شركة عالمية ومصرية بـ82 منطقة للبحث عن الذهب في مصر ضمن أكبر مزايدة عالمية على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية باستثمارات بحد أدنى 60مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.



- فازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية Barrick GOLD geolgy – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة - SRK و4 شركات مصرية تضم MDEAF - والعبادى - وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة - وإبداع فور جولد.



-شهد إعلان نتائج المزايدة العالمية للذهب طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام.



- يناير 2021التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات 13 مليون دولار في 13 قطاعاً.



-ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية في 11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

-عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد بإستثمارات 3 ملايين دولار.



-عقد مع شركة ابداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.



-فبراير 2021التوقيع على 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إجمالى استثمارات 11.2 مليون دولار.



-شمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصرى المهندس نجيب ساويرس بإجمالى استثمارات حوالى 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب فى 9قطاعات بالصحراء الشرقية.



-توقيع 3عقود مع شركة ريد سى ريسورز الكندية واستغلاله فى خمسة قطاعات بإجمالى استثمارات حوالى 5.5 مليون دولار.



-عقدين لشركة شمال أفريقيا للتعدين للبحث فى قطاعين باستثمارات حوالى مليون دولار.



-عقد مع شركة العبادى للتعدين والمقاولات للبحث فى قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى 636 ألف دولار.



-اقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى في هذا المجال الحيوى.



- يونيو 2020الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

