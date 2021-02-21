وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة ألحقت أيضا أضرارا بالبنى التحتية والفصول الدراسية والجسور فضلا عن تدمير أكثر من 360 هكتارا من المحاصيل.

كانت الأرصاد الجوية الرواندية قد توقعت هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد لتكون أعلى من المعدل الطبيعي لهطول الأمطار وذلك خلال الفترة ما بين 11 و 20 فبراير الجاري.

وشددت وزارة إدارة الطوارئ في رواندا على المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها رواندا للأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ففي الربع الأول من عام 2020، توفي 53 شخصا وأصيب 84 آخرون بسبب هطول الأمطار الغزيرة.