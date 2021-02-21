مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية عادل ضرة

لقي شاب حتفه بعد أن صدمه القطار القادم من طنطا إلي المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة العلو التابعة لقسم ثان المحلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثه على قضبان السكة الحديد بمنطقة العلو.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب شريط السكة الحديد صدمه القطار ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.