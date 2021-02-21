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مصادر بالطيران المدنى : تأخر وصول بعثة الزمالك للسنغال بسبب تصاريح العبور

الأحد، 21 فبراير 2021 02:34 م
مصادر بالطيران المدنى : تأخر وصول بعثة الزمالك للسنغال بسبب تصاريح العبور وزارة الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل

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أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن أزمة رفض السلطات الموريتانية عبور طائرة نادي الزمالك مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال هي أزمة تخص شركة الطيران مالكة الطائرة ، حيث تقوم شركات الطيران بإنهاء إجراءات تصاريح العبور والهبوط بالمطارات التي تعبر بها طائراتها ، وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى . 
 
وقالت المصادر ، إن الطائرة التى تقل بعثة الزمالك ليست تابعة لشركة مصر للطيران، وانما تابعة لاحدي الشركات الخاصة ، وكان خط اقلاعها "القاهرة / الجزائر / السنغال"، مشيرة الى أن مصر للطيران تمتلك قسما للرحلات الخاصة ، يقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري ، وذلك للحصول علي تصاريح العبورعبر الأجواء والهبوط في المطارات المختلفة .
 
وذكرت المصادر ، أن شركة الطيران ستقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى ، والتي ستقوم بدورها بمخاطبة السلطات للحصول علي تصريح عبور للطائرة دون الحاجة لعودة البعثة بكامل طاقمها للقاهرة .
 
وقالت مواقع اخبارية ان دولة المغرب ، وافقت على عبور طائرة نادي الزمالك عبر أراضيها إلى السنغال ، لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ، ولجأ الزمالك إلى المغرب بعد رفض موريتانيا عبور بعثة نادى الزمالك  لتضطر الطائرة التى تقل الفريق الأبيض للهبوط في الجزائر .
 
 
 

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مصر للطيران

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