وتتوغل آليات الاحتلال بشكل شبه يومي داخل أراضي الفلسطينيين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وإتلاف للمزروعات، إضافة إلى فتح سدود مياه تجميع الأمطار، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.