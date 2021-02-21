اقتحم 28 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وتجولت فيه وأدت طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن الشرطة أجبرت مجموعة من النساء على مغادرة محيط صحن مسجد قبة الصخرة، لتسهيل اقتحام المتطرفين للمكان.
يذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلى، توغلت، داخل أراضي الفلسطينيين المحاذية للسياج الفاصل شرق بلدة وادي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقامت بعمليات تجريف في المنطقة.
وتتوغل آليات الاحتلال بشكل شبه يومي داخل أراضي الفلسطينيين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وإتلاف للمزروعات، إضافة إلى فتح سدود مياه تجميع الأمطار، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.
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