رام الله (أ ش أ)

اقتحم 28 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وتجولت فيه وأدت طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن الشرطة أجبرت مجموعة من النساء على مغادرة محيط صحن مسجد قبة الصخرة، لتسهيل اقتحام المتطرفين للمكان.

يذكر أن آليات الاحتلال الإسرائيلى، توغلت، داخل أراضي الفلسطينيين المحاذية للسياج الفاصل شرق بلدة وادي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقامت بعمليات تجريف في المنطقة.