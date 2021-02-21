مزارع بورسعيدى لوزير الرى: لم نحلم بحجم الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

شكر أحد الزارعين بجنوب محافظة بورسعيد، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، على المجهودات التى تبذلها الوزارة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلاً: ما حدث بعهد الرئيس السيسى من إنجازات لم نكن نحلم به.

وأعرب المزارع، عن فرحته أمام الوزير والمحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من القيادات التنفيذية، لما وصلت إليه حالة الترع وخاصة ترعة التينة التى تم تبطينها لتكون مصدر المياه للأراضى الزراعية.

وأثنت مجموعة من الفلاحين جنوب بورسعيد، على مجهودات اللواء عادل الغضبان، وما وصلت إليه المحافظة من تطوير بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال تبطين ترعة التينة جنوب بورسعيد.

وأشار الوزير، خلال تفقده أعمال تأهيل الترعة، إلى أن الترعة بطول 19.750 كيلو متر، وتخدم 22 ألف و100 فدان، بقيمة عملية 76 مليون جنيه.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.