اليوم السابع
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محمد بن زايد يبحث علاقة الإمارات وعدد من الدول المشاركة فى "آيدكس 2021"

الأحد، 21 فبراير 2021 10:40 م
محمد بن زايد يبحث علاقة الإمارات وعدد من الدول المشاركة فى "آيدكس 2021" ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021" مع كل من اللورد إدوارد ليستر مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الخليج، والفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، والفريق برهانو جولا رئيس قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا، ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، ونيكولاس باناجيوتوبولس وزير الدفاع في اليونان،علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات العربية المتحدة وبلادهم.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن محمد بن زايد بحث معهم - خلال اللقاءات - التعاون في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.
كما تناول محمد بن زايد والضيوف، أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق، وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات من تقنيات وأنظمة دفاعية متطورة، تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.


أبوظبى

الإمارات

محمد بن زايد

آيدكس 2021

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