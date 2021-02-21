محافظ بورسعيد يعلن إنشاء مستشفي ومعهد إيطالي خلال 6 أشهر والبداية أول مارس

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيتم إنشاء مشروع ضخم بتحويل القنصلية الإيطالية لمستشفي ومعهد صحي والذي سيتم البدء فيه أول مارس القادم.

وأكد محافظ بورسعيد، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه سيتخذ الإنتهاء من إنشاء المشروع خلال 6 أشهر، مضيفاً أن إنشاء معهد صحي ومستشفي سيكون إضافة كبيرة للمنظومة الصحية ببورسعيد.

كان السفير الإيطالي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الايطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى إيطالي .

واستقبل محافظ بورسعيد، السفير الإيطالي فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهما لمناقشة سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة.