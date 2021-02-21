محافظ المنوفية يلتقى رؤساء أحياء شبين الكوم ونوابهم ويشدد على أعمال النظافة

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، برؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ونوابهم فى مكتبه لمتابعة آخر التطورات فى عدد من الملفات الحالية، واستعرض المحافظ بعض الجهود المبذولة فى كافة القطاعات وتطورات سير الأعمال بعدد من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق الأحياء.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود فى أعمال النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمدينة ومنع أى أشكال للمخالفات وتراكمات القمامة التى تضر بالشكل العام، مؤكدا ضرورة التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة أعمال الرصف والتطوير التى تتم بنطاق الاحياء والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنجاز المهام، مضيفا أن أحياء غرب وشرق شبين الكوم تشهد طفرة فى التطوير من حيث رصف الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية وكذا تطوير العزبة الغربية ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة.

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة تحسين مستوى الأداء والنهوض بمنظومة العمل والاستماع لشكاوى المواطنين ووضع الحلول المتاحة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.