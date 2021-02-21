اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا بتكلفة 38 مليون جنيه.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 11:54 ص
محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا بتكلفة 38 مليون جنيه.. صور جانب من متابعة محافظ القليوبية لرصف الطرق ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لشارع فريد ندا بمدينة بنها والذى تم البدء فى رصفه فجر اليوم، وذلك فى ضوء حرص الدولة على التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، وبناء على ما تقوم به محافظة القليوبية من تطوير لطريق كورنيش النيل بمدينة بنها بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى في بنها، التى تتضمن شارعى فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا ووابور الثلج، حيث رافق المحافظ خلال الجولة المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وكان "الهجان"، قام مساء أمس بمتابعة أعمال الكشط والتنظيف التى تمت بالشارع قبيل رصفه، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى  بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه، من خطة الجهاز المركزي للتعمير- وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه.

وشمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي، وشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم.

كما تضمنت إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

بدء اعمال رصف شارع فريد ندا ببنها

بدء اعمال رصف شارع فريد ندا ببنها

 

جانب من أعمال رصف فريد ندا ببنها
جانب من أعمال رصف فريد ندا ببنها

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

رصف شارع فريد ندا ببنها
رصف شارع فريد ندا ببنها

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


اخبار القليوبية

تطوير شارع فريد ندا

تطوير مدينة بنها

ميدان وابور الثلج

رصف شوارع بنها

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