اليوم السابع
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محافظ الأقصر يشكل لجنة للوقوف على أسباب مشكلات خطوط المياه والكسر أكثر من مرة

الأحد، 21 فبراير 2021 08:30 م
محافظ الأقصر يشكل لجنة للوقوف على أسباب مشكلات خطوط المياه والكسر أكثر من مرة خط مياه - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وطالب بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها الوقوف على سبب المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب بمدينة الأقصر على مدار الأيام السابقة، والتى أدت إلى إنقطاع المياه لساعات طويلة وتضرر المواطنين جراء ذلك

وأشار محافظ الأقصر فى بيان صحفى، إلى أنه انتهى الرأى إلى ندب كلا من المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة ، و د/مهندس محمد حسن عبد الرازق استاذ الهندسة بجامعة عين شمس كإستشارى ، وعدد من مسئولى الشبكات والكهرباء والميكانيكا لللإنتقال والمعاينة والإطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بالشبكات الممتدة بالمناطق الواقع بها الاعطال والتسريب بالخطوط، وتستهدف اللجنة تحديد مدى مطابقة الشبكات المصممة فعليا مع الرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه مع ضرورة وضع الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلة وفى حالة وجود أى مخالفة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فى هذه الأعطال.

علما بأنه تقرر وصول اللجنة غدا الإثنين مع توجهها فور وصولها إلى موقع العطل بالخط الرئيسى، وتقدم محافظ الأقصر وكافة المسؤولين بتكرار الاعتذار  للمواطنين لتحملهم فترة انقطاع المياه.

 

 


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