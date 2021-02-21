اليوم السابع
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محافظ أسيوط يعلن إطلاق مبادرة لتدريب الشباب على الاستخدام الآمن للإنترنت

الأحد، 21 فبراير 2021 01:03 م
محافظ أسيوط يعلن إطلاق مبادرة لتدريب الشباب على الاستخدام الآمن للإنترنت اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعليم الذاتي يأتي ذلك استكمالا للتعاون مع شركة "cisco" العالمية في مجال الأمن السيبراني وتدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل وضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة الفرص التدريبية لهم لصقل خبراتهم ومواهبهم تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة "مجانية" تتيح محتوى تعليمي تفاعلي ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمبادرة بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل.

وأكد المحافظ، أن تلك المبادرة تأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستمراراً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصرى والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي.

وناشد محافظ أسيوط، شباب الخريجين أن يتقدموا ويسجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني واختيار ما يناسبهم من الدورات التدريبية علمًا بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.


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