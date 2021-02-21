اليوم السابع
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لبنان يسجل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 21 فبراير 2021 07:39 م
لبنان يسجل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 355 ألفا و 56 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4340 حالة، في حين يرقد 935 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 309 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13197 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


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