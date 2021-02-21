كبير موظفى مايك بنس يكشف حقيقة شعوره بالخيانة من ترامب بعد أحداث الكابيتول

كتب محمد شعلان

أكد مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، أن بنس لم يرُكز في تغريدات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي هاجمه فيها خلال احداث اقتحام الكابيتول، والتي وصفه فيها بالجبان وقتها، مشيرا إلى أن كل تركيز مايك بنس وقتها كان يصب على العودة الى العمل بأسرع ما يمكن لمحاولة معرفة كيفية العودة الى العمل سريعا.

ورد كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، على سؤال طرحته عليه المذيعة باميلا براون، خلال لقاء على شبكة CNN، حول مدى شعور بنس بالخيانة من ترامب بعد أحداث الكابيتول، قائلا: "لا اعتقد أن بنس ركز في تغريدات ترامب وقتها ووصفه بالجبن، لان نائب الرئيس كان فى موقع آمن مع الزعيم مكارثى والزعيم ماكونيل والمتحدثة بيلوسى والزعيم شومير".



كبير موظفى مايك بنس

وتابع: "هؤلاء المسئولين كانوا فى محاولة معرفة كيفية العودة إلى العمل بأسرع ما يمكن وبعد ذلك كان يتحدث إلى الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لاكتشاف كيف يمكن للحرس الوطنى الوصول بسرعة والتأكد من تأمين هذا المرفق".

واستكمل: "كان تركيز مايك بنس منصب على العودة السريعة إلى إنهاء عمل الشعب الأمريكي وعدم الإعلان عن فوز أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة المتعلقة باقتحام الكونجرس في ذلك اليوم".

وحول مدى انزعاج بنس من عدم اتصال ترامب به بعد هذه الأحداث، رد قائلا: "الحقيقة هي ان نائب الرئيس التقى الرئيس ترامب وتحدثا عدة مرات قبل مغادرتهم ورحلا وديا، وابلغ الرئيس نائبه بنس أنه قام بوظيفة عظيمة له ولم يتحدثا منذ ذلك الوقت".

وفى وقت سابق، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الصور التي عرضت في مقطع فيديو خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أظهرت مدى اقتراب الخطر من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والحقيبة النووية أو ما يسمى بـ"الكرة النووية"، التي يحملها أحد مساعديه طوال الوقت، عند اقتحام مبنى الكونجرس فى 6 يناير.