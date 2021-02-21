قافلة طبية مجانية بالتعاون بين صحة سوهاج والأزهر الشريف بمحافظة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، عن بدء قافلة طبية مجانية بالتنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف، لتقديم خدماتها للمواطنين بمستشفي سوهاج العام و قرية شطورة التابعة لمركز طهطا، في الفترة حتي 25 فبراير الجاري، صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل والوزارة.

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد العبد مسئول القوافل الطبية والإغاثة بالأزهر الشريف، أن هذه القافلة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الأزهر الشريف و محافظات الجمهورية من أجل تقديم الخدمات الطبية لأهالي تلك المحافظات.

وأضاف أن جميع خدمات القافلة بالمجان، من كشف وفحوصات وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية، مشيرا إلى أنه يوجد جميع التخصصات الطبية لخدمة جميع المرضي.

وأشارت الدكتورة إيمان رياض مسئول القوافل بمديرية الصحة، بمشاركة 25 طبيب متخصص من أعضاء هيئة بكليات الطب جامعة الأزهر في جميع التخصصات بجانب أطباء مستشفى سوهاج العام .

ومن جانبها قدمت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، الشكر للدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفي العام وجميع الأطباء والكوادر الطبية المشاركة في القافلة علي حسن تعاونهم ومساعدتهم في تنظيم تلك القافلة و قدمت شكرها وتقديرها لفضيلة الشيخ محمد العبد مسئول القوافل والإغاثة بالأزهر الشريف و الأطباء المشاركين بهذه القافلة من جامعة الأزهر.