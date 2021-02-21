اليوم السابع
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فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الأحد، 21 فبراير 2021 01:53 م
فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 1564‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 128‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 197025 تعافى منهم 182458 وتوفي 2180.

 


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كورونا

قطاع غزة

اصابات كورونا

وفيات كورونا

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