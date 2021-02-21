فرنسا قد تلجأ إلى فرض إغلاق شامل فى نيس فى ظل تدهور الوضع الوبائى فيها

كتب أحمد علوى

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال زيارته إلى نيس جنوب شرق البلاد، أن هناك احتمالية لفرض إغلاق شامل أو جزئي في المدينة الساحلية بسبب تدهور الوضع الوبائي فيها، وتفشى فيروس كورونا المستجد.

ويزداد قلق الأطباء مع اكتظاظ المستشفيات وارتفاع عدد المرضى إلى خمسة آلاف مريض. وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات والسابعة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار الحكومة الانتظار بدل فرض الحجر الصحي الشامل، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.