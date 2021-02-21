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عودة فتاة الجيزة المتغيبة عن منزل أسرتها

الأحد، 21 فبراير 2021 05:27 م
عودة فتاة الجيزة المتغيبة عن منزل أسرتها الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة، وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن غياب إحدى الفتيات عن منزلها، بدائره قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة..
 
وحضر لديوان القسم والد الفتاه المتغيبة وقرر عودة ابنته، مؤكدًا أنها تغيبت عن المنزل لمرورها بضائقة نفسية وكانت متواجدة بمنطقة حلوان لدى إحدى السيدات التى إستضافتها وإتصلت به عقب تداول صورها على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و لم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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عودة فتاة الجيزة

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