عميد طب طنطا: الطلاب العباقرة نموذج مشرف وتكريمهم مستحق

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، أن فريق الطلاب العباقرة الذين حصدوا كأس العباقرة للجامعة كان من بينهم 4 طلاب من كلية الطب، موضحًا أن الكلية تفتخر بهم لأنهم نموذج مشرف وتكريمهم مستحق بعد فوز الجامعة بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الطب ، اليوم الأحد، حيث قدم الدكتور أحمد غنيم ، خلال انعقاد المجلس التهنئة للطلاب، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى التفوق والتميز، مؤكدًا حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين ورعايتهم في كافة المجالات.

وشمل التكريم من طلاب كلية الطب كل من ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ، إسراء محمد عبدالغني، ‏نجوى السيد راضي، أحمد جمال عبدالفتاح العباسي.

كما شمل التكريم أحمد خالد حجازي ، أمين اتحاد طلاب الجامعة، واسلام ابراهيم عطا، امين اتحاد طلاب كلية الطب، وعمر طارق أمين، الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة، ونادين محمد زناتي، الطالبة المثالية على مستوى كلية الطب.