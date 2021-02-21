ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو بانجو و300 جرام حشيش و6 قطع سلاح نارى بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 8 عاطلين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كميات ولفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4.750 كيلو جرام و300 جرام، حشيش و6 قطع سلاح نارى، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

وشنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا .

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها ، وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة ، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .