ضبط 22 مخبز لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بمحافظةالبحيرة، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مفاجئه على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 22 مخبز بمركزى دمنهور والمحمودية، وذلك لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق ، وكذلك لتهريب المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .

ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



