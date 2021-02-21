ضبط 20 ألف زريعة أسماك طوبار و2 طن بلطى تم صيدها بالصعق بالكهرباء

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة مكبرة بمدينة المطرية برئاسة محمد حمص رئيس مركز ومدينه المطريه، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك تم اصطيادها بطرق غير شرعية ومخالفة، كما تم ضبط كمية من اسماك الزريعة المخالفة.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بالتصدي بشكل حازم لكافه انواع الصيد المخالف بنطاق بحيره المنزلة.

وتم إعداد حملة بالتنسيق بين العميد عماد أبو سمره مدير إداره شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، وقوة أمنيه كبيرة مرافقه له، وتضمنت الحمله مدير إدارة الطب البيطري بالمطرية، ومكتب الأغذيه المركزى بالإدارة الصحية بالمطرية، والبيئة برئاسة المركز و مسؤولي هيئه الثروة السمكية بالمطرية، وبحضور الدسوقي حماد نائب رئيس المركز .

تم ضبط مشمع زريعه أسماك الطوبار، بداخلها حوالي 20 ألف زريعه أسماك طوبار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنه 1983، وتم إيداعها بالمزرعة السمكية، وتم قيد الواقعة جنحه مركز شرطه المطرية، كما تم ضبط كميه 2 طن سمك بلطي تم صيدها بالصعق بالكهرباء، وتم إعدامها في حضور اللجنة.