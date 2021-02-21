ضبط قطع غيار وسلع مستوردة مجهولة المصدر ببرج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، وذلك بتشديد الرقابة على أسواق الأدوات والعدد وقطع الغيار، لمحاربة السلع مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجارى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أن إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات في منطقة برج العرب والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع مستوردة مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها بأحد محلات بيع الأدوات والعدد وقطع الغيار بمدينة برج العرب الجديدة.

وتم ضبط والتحفظ على 20 كرتونة سلك لحام كوري الصنع زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم ،500 سير جلد اندونيسي وصيني الصنى، 500 قطعة حجر قطعية صيني الصنع مقاس 9 × 3 و قد تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.