صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.68% بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 61.74 نقطة ليغلق عند مستوى 9085.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.31% خاسراً 359.75 نقطة ليغلق عند مستوى 27096.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 313.2 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.36%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.49%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وقفز 116 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 10%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 10%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 9.97%، وتراجع 68 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.15%، ثم سهم "تشب" بنسبة 1.73%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 934.2 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن بنك الرياض، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك إجمالي دخل العمولات الخاصة بلغت 9.8 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 10.4 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة انخفاض 5.38%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 4.7 مليار ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 5.6 مليار ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة انخفاض 15.833%، وبلغت ربحية السهم 1.57 ريال مقابل 1.87 ريال.

كما أعلنت شركة اتحاد الاتصالات، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 14 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 13.5 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 4.431%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 783 مليون ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 31 مليون ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة نمو 425.806%، وبلغت ربحية السهم 1.02 ريال مقابل 0.04 ريال.