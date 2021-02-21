صحة سوهاج تواصل حملاتها على المراكز الطبية الخاصة والصيدليات لضبط المخالفين

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج من خلال الفرق التفتيشية التابعة لإدارتي الصيدلة والعلاج الحر بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة التجارية حملاتها التفتيشية علي المراكز الطبية الخاصة والصيدليات العامة بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة كريمه حامد وكيل الوزارة، والدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية وبإشراف الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة، والدكتورة إيناس مازن مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر، وذلك في إطار حرصهم علي صحة المواطن.

وأسفرت الحملات من خلال المرور علي المراكز الطبية الخاصة بنطاق مركز البلينا عن ضبط مركز لجراحة الأطفال والحضانات وبه كمية كبيرة من الألبان غير مصرح بتواجدها بالمركز ومستلزمات طبية مجهولة وكذلك مركز جراحة نساء وتوليد لا يوجد به غرفة إفاقة وعدم وجود غرفة عناية وعدد الأسرة أكثر من المرخص به، و تم ضبط معمل طبي غير مرخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.

وفي نطاق مركز سوهاج تم ضبط عدد من المعامل الغير مرخصة وكذلك معامل بها كيماويات منتهية الصلاحية وتم أيضا ضبط مركز حضانات خلف المستشفي الجامعي وبه محاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود غرفة لتعقيم الأدوات وعدد الحضانات أكثر من المرخص للمركز بها، وتم تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات اللازمة .

ومن جانبها اوضحت الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة بصحة سوهاج أن حملات التفتيش الصيدلي والتى جاءت بمشاركة جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية علي مراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والبلينا والقري التابعة لهم و جهت ضربات قوية للصيدليات المخالفة وأنه تم ضبط كمية من الأقراص الجنسية المهربة وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة والسكان بصيدلية بمركز ساقلتة وتم ضبط مكان غير مرخص ويزاول مهنة الصيدلة وبه أدوية جنسية مهربة غير مصرح بتداولها داخل البلاد وذلك بإحدى قرى مركز سوهاج وتم تحريز المضبوطات وفي مركز البلينا تم ضبط محل به مستلزمات طبية وكمامات مجهولة المصدر.

واستكملت الحملة اعمالها بضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدليتين بمركز أخميم وفى مركز المنشاه تم تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة لوجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكذلك وجود أدوية غير مصرح بتداولها داخل الصيدليات خاصة بالمستشفيات وتم تحريز المضبوطات بمعرفة فريق التفتيش تأتي هذه الحملات في إطار حرص مديرية الصحة والسكان بسوهاج الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنيين وضبط المخالفين عن القانون وذلك لضمان تقديم خدمة طبية ودوائية آمنة للمواطنيين.

يذكر أن الحملات ضمت الدكتور محمد سيد فقير والدكتور محمد محسن عساف مفتشي العلاج الحر بالمديرية وا.محمد عبدالغني مسئول العلاج الحر والدكتور خالد سعد والدكتور احمد السيد والدكتور احمد السيد والدكتور محمد انسي مفتشي الصيدلة بالمديرية.