صحة الأقصر تعلن انتهاء حملة تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال غداً.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمدن محافظة الأقصر، فعاليات حملة تطعيم الأطفال من عمر يوم ، وحتى 5 سنوات، ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت يوم 16 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 22 فبراير الجارى، وذلك لدعم أطفال مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر، وسط إقبال كبير من أسر الأطفال لتطعيمهم.

ففى مدينة الطود، قال الدكتور غانم على بسطاوي، مدير الإدارة الصحية بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل فى فعاليات حملة تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد مرض شلل الأطفال والتى بدأت يوم 16 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 22 فبراير الجارى، وذلك لدعم أطفال مدينة الطود بالقرى والنجوع والحواجر والعزب المختلفة.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للفئة العمرية من (يوم حتى 5 سنوات)، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 من شهر فبراير الجارى لعام 2021، حيث سيتم تنفيذ الحملة بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية بالمركز.

وفى مدينة إسنا صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه يتم تلقى التطعيمات للأطفال بعدد من النقاط المحددة، بجانب فرق طبية متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية بقرى ونجوع مدينة إسنا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور، وقالت وزارة الصحة والسكان: أخطر قطاع الطب الوقائى بالوزارة جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بالبدء فى إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهران وسنة أشهر بجرعة 0.5 سم حقناً بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بداية من يوم الإثنين الموافق 22/2/2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُصبح جدول تطعيمات الأطفال فى مصر 2021 الروتينية متضمناً ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.



اقبال المواطنين على تطعيم اطفالهم بالاقصر



جانب من الحقن للأطفال خلال الحملة



جانب من النقط خلال التطعيم للاطفال



حملات التطعيم ضد شلل الاطفال



حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بالاقصر