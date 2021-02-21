شكوى من انتشار القمامة وطفح الصرف بفارسكور فى دمياط.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - دمياط - معتز الشربينى

أرسل القارئ محمد نعمان أبوزايد، من أهالى مركز ومدينة فارسكور محافظة دمياط، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب انتشار القمامة وتراكمها، فضلا عن طفح الصرف الصحى، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة النفايات، قائلا :" معظم شوارع المدينة بهذه الحالة وأسوء لا نستطيع السير بها أو حتى قضاء حوائج المنزل من دون التعرض لهذه المناظر البشعة نرجو المساعده فى حل هذه المشكلة".

ومن جانبه قال اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، إن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور هى الارتقاء بمنظومة النظافه والظهور بالشكل الحضارى والحفاظ على المنظر الجمالى اللائق للمدينة.

وأشار إلى أن الوحده المحلية بفارسكور تقوم بحملات نظافة صباحية ومسائية، شملت مدينه فارسكور بشوارعها الرئيسية والداخلية، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضارى ، مضيفا أنه جارى لحث شكوى المواطن والعمل على سرعة حلها.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا"التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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