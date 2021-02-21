اليوم السابع
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سلم هيدروليكى لإسعاف مسنة مريضة استغاثت بالداخلية في القاهرة

الأحد، 21 فبراير 2021 12:53 م
سلم هيدروليكى لإسعاف مسنة مريضة استغاثت بالداخلية في القاهرة الحماية المدنية تنقذ سيدة مسنة فى القاهرة
كتب عبد الرحمن سيد

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استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، لاستغاثة سيدة مُسنة مريضة، وتم إنقاذها في منطقة الظاهر. تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا بتواجد سيدة مسنة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وسقوطها أرضًا وغير قادرة على الحركة وتحتاج للمساعدة.
 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتمكنت من الدخول للشقة محل سكن المواطنة، باستخدام السلم الهيدروليكى وتمكين طاقم الإسعاف من الدخول لإسعافها، وقد لاقى سرعة انتقال القوات، وحسن التعامل مع الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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