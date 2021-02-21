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سكاى نيوز: اشتباكات مسلحة بين ميليشيات فى طرابلس على خلفية محاولة اغتيال باشاغا

الأحد، 21 فبراير 2021 11:55 م
سكاى نيوز: اشتباكات مسلحة بين ميليشيات فى طرابلس على خلفية محاولة اغتيال باشاغا ليبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مدينة طرابلس الليبية تشهد اشتباكات مسلحة بين ميليشيات على خلفية محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبى فتحي باشاغا.

وتضاربت الأنباء في العاصمة الليبية طرابلس حول مدى صحة تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مجهولين، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج أن باشاغا لم يتعرض لأى محاولة اغتيال في منطقة جنزور.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.

 


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