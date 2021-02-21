وأشارت إلى أن نظام الفحص الجديد تم تطويره من قبل مركز "كولاكوف" للأبحاث بالتعاون مع شركة "تكنولوجيات الحمض النووي"، مؤكدة أنه أظهر الفعالية العالية خلال الاختبارات.. منوهة أن تطوير أول نظام روسي لتشخيص السلالة البريطانية وطرحه على السوق يعد نجاحا كبيرا للعلماء الروس.

واضطرت السلطات البريطانية في ديسمبر الماضي إلى إعادة تشكيل القيود الرامية للحد من تفشي فيروس "كورونا"، بعد رصد تفشي السلالة الجديدة في أجزاء من إنجلترا، منها العاصمة لندن، ثم انتقلت السلالة الجديدة التي تعد أكثر قدرة على التفشي منذ ذلك الحين إلى عشرات الدول.