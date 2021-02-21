رئيس مدينة ملوى يتابع حملات النظافة وتمهيد الطرق بشوارع المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة نظافة مكبرة إستهدفت شوارع مدينة ملوى وقرى مركز ملوى ، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، وعماد حفناوى رئيس حى جنوب المدينة ، وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية ، وتمكنت الحملة من مسح وتمهيد شارع بنك مصر بحى جنوب المدينة من حديقة مبارك حتى عزبة الشيخ عبد الحكيم بالجليدر ، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية ، وكذلك متابعة أعمال قص وتهذيب الاشجار بمداخل مدينة ملوى ، وكذلك صيانة مداخل المدينة مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

وشدد رئيس مركز ومدينة ملوى ، خلال الحملة على رجال قسم الإشغالات والنظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين ، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط ، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية ، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من ألقى المخلفات خارج الحاويات ونقاط تجميع القمامة المخصصة لها ، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المركز والمدينة للوصول للمستوى الجمالى اللائق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة رؤساء القرى التسع بصيانة أعمدة الإنارة ورفع القمامة بنطاق الوحدات المحلية التسع ، حيثُ تم رفع كافة الأتربة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع وتسوية وتمهيد ورفع التراكمات على جانبى الطرق بالقرى والطرق الفرعية والرئيسية.