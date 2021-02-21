دورة فى التدبير الكنسى لـ15 راهبا من ضمنهم مرشحون للأسقفية بمشىاركة البابا

كتب مايكل فارس

اختتم معهد التدبير الكنسي والتنمية دورة متخصصة ومكثفة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ15 راهبًا من رهبان أديرة وادي النطرون الأربعة، من بينهم المرشحين لدرجة الأسقفية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الكنيسة القبطية فى بيان اليوم، إنه شارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي جرت فعالياتها في الفترة من 17 وحتى 21 من شهر فبراير الجاري، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف.

وتابعت: ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، المحاضرة الافتتاحية، بينما شارك الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، عدة محاضرات روحية ورعوية في المجال ذاته، مشيرة إلى أنه لأهمية مثل هذة الدورات، سوف تعقد مثيلات لها مع مجموعات أخرى بهدف تحسين العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية.



جانب من الدورة



جانب من الدورة