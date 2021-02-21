الكنيسة القبطية تقرر تأجيل مواعيد تسليم المسابقة البحثية المسيحية.. صور

كتب مايكل فارس

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تقرر تعديل مواعيد تسليم المسابقة، حيث 4 أبريل تسليم المسابقة للإدارات التعليمية، و15 أبريل تسليم المسابقة لمديريات التربية والتعليم، و6 مايو تسليم المسابقة للوزارة.

وأضافت في بيان اليوم، وبذلك ستكون هناك فرصة لتوصيل المسابقة للطلاب خلال امتحان الترم الأول، مشيرة إلى أن المشرف العام على المسابقة دكتور عبدالله إبراهيم حنا مدير عام تنمية التربية الدينية، ودكتور محمود فؤاد، رئيس قطاع التعليم العام دكتورة راندة شاهين.



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