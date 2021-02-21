اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دميترييف: إضافة مكونات اللقاح الروسى للقاحى "فايزر" و"موديرنا" قد يساعد فى مكافحة تحورات "كورونا"

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 ص
دميترييف: إضافة مكونات اللقاح الروسى للقاحى "فايزر" و"موديرنا" قد يساعد فى مكافحة تحورات "كورونا" اللقاح الروسى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن إضافة مكونات لقاح "سبوتنيك في" الروسى المضاد لفيروس "كورونا" المستجد للقاحى شركة "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين قد يساعد فى مكافحة تحورات الفيروس.

وأضا دميتريف للصحفيين ردا عن سؤال عما إذا كان مطورو لقاح "سبوتنيك في" مستعدون لمساعدة شركتى موديرنا وفايزر: "نعم، بالتأكيد"، مضيفا: "نعتقد أن إضافة مكون لقاحنا.. إلى لقاح فايزر واللقاحات الأخرى من الممكن أن يكافح التحورات بفعالية، وبالطبع فإن هذا يظهر انفتاحنا على جميع شركات الأدوية".

 


روسيا

لقاح روسى

صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي

فايزر

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة