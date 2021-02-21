دميترييف: إضافة مكونات اللقاح الروسى للقاحى "فايزر" و"موديرنا" قد يساعد فى مكافحة تحورات "كورونا"

كتب: أحمد علوى

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن إضافة مكونات لقاح "سبوتنيك في" الروسى المضاد لفيروس "كورونا" المستجد للقاحى شركة "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين قد يساعد فى مكافحة تحورات الفيروس.

وأضا دميتريف للصحفيين ردا عن سؤال عما إذا كان مطورو لقاح "سبوتنيك في" مستعدون لمساعدة شركتى موديرنا وفايزر: "نعم، بالتأكيد"، مضيفا: "نعتقد أن إضافة مكون لقاحنا.. إلى لقاح فايزر واللقاحات الأخرى من الممكن أن يكافح التحورات بفعالية، وبالطبع فإن هذا يظهر انفتاحنا على جميع شركات الأدوية".