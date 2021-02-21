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جنايات القاهرة تعاقب متهما بقتل جاره فى البساتين بالسجن المؤبد

الأحد، 21 فبراير 2021 02:34 م
جنايات القاهرة تعاقب متهما بقتل جاره فى البساتين بالسجن المؤبد محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل مصنوعات جلدية فى اتهامه بقتل جاره عمداً بالبساتين، بالسجن المؤبد .

 

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.

 
وكشف أمر الإحالة عن أن "حسن .م"، عامل مصنوعات جلدية، قتل المجني عليه "محمد.ف"، عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما تحصل على سلاحين أبيضين «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقصد محل عمل المجني عليه، وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه،  فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان وعاجله بطعنة في صدره قاصدا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق والتي أودت بحياته.

 


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